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MSB'den açıklama: Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı

Demirören Haber Ajansı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın kanının yerde kalmadığını, saldırıya uğradığı bölgede 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde düzenlenen 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarının planlandığı gibi devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Avaşin-Basyan bölgesindeki Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım’ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Kahraman şehidimizin saldırıya uğradığı bölgede tespit edilen 1 PKK’lı terörist, silahlarıyla beraber kaçamadan etkisiz hâle getirildi.

Teröristin yanında AK-47 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar ve 2 adet mühimmatı olduğu belirlendi. Operasyonlar sırasında şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

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