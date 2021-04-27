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Aksaray'dan üzüntüye boğan haber! 2 yaşındaki Ömer yatağında ölü bulundu

 AKSARAY’da, 2 yaşındaki Ömer Sadık Acar yatağında ölü bulundu.  Çocuğun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. 

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Ayşe- Ahmet Acar çifti, sabah uyandıklarında çocukları Ömer Sadık Acar’ı yatağında hareketsiz halde buldu. Çift, ardından sağlık görevlilerini arayıp yardım istedi.  İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri çocuğun  yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ömer Sadık'ın cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin de yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.  

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