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Ramazan bayramı 2021 kaç gün arefe günü tatil başlıyor mu?

Ramazan ayının ortalarına yaklaşırken birçok vatandaş Ramazan bayramı ne zaman, arefe gününe kaç gün kaldı araştırması yapmaya başladı. 2021 yılında orucun son günü, Ramazan bayramı arefesi 12 Mayıs çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan bayramı ise 13 Mayıs perşembe başlayacak. Bayram tatili ise 5 gün tatil olacak.

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11 ayın sultanı Ramazan ayının ortalarına geldik 13 Nisan'da başlayan orucun bugün 14. günü. Ramazan bayramının yaklaşması ile birlikte birçok vatandaş arefe günü ne zaman, 2021 ramazan bayramına kaç gün kaldı ve kaç gün tatil araştırması yapmaya başladı. 2021 yılında son orucun açılacağı arefe günü 12 Mayıs çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan bayramı ise 13 Mayıs perşembe günü başlıyor. 3 gün süren ramazan bayramı cumartesi günü sona erecek. Peki Ramazan bayramı kaç gün tatil olacak, 5 gün tatil olur mu sorusunun net yanıtı belli olacak. 

Arefe ne zaman: Ramazan ayı Nisan ve Mayıs aylarında idrak ediliyor. 13 Nisan tarihinde başlayan Ramazan ayının arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk gelmektedir. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulacak.

Ramazan bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

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