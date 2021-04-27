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Edirne'de 7 gündür aranan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

7 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.

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Edirne'de 7 gün önce kaybolan Abdi Özer'in arama çalışmalarından acı haer geldi. Beslediği sokak köpeğinin de aradığı Özer'in cansız bedeni ekipler tarafından sudan çıkartıldı.

Arama çalışmaları kalabalık bir ekiple yapıldı 

Yolüstü köyünde Abdi Özer'in oğlu Nejat Özer, babasından haber alamyınca jandarmaya haber verdi.  Özer, Tunca Nehri kıyısındaki babasına ait balıkçı teknesinin yerinde olmadığını belirtince bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, aynı gün nehirde zodyak bot ve havadan da drone ile arama çalışması başlattı.

Bölgeye Tekirdağ ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Grup Amirliği'nde görevli 'kurbağa adamlar' sevk edildi. Çalışmalar, Özer'in Tunca Nehri'nde ağ kurduğu bölgelerde yoğunlaştırıldı. Kurbağa adamların su altında, AFAD ekiplerinin zodyak botla, köylülerin ise kendilerine ait kayıklarla yaptığı arama 7 gündür sürüyordu.

7 günün sonunda acı haber geldi 
Arama çalışmalarının yoğunluk kazandığı, Tunca Nehri'nin Avarız ve Değirmenyeni köyleri arasındaki bölgeden acı haber geldi. Ekiplerin cansız bedenine ulaştığı Abdi Özer, sudan çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsisi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Beslediği köpeği köylüler sahiplendi 
Çalışmalar sırasında Özer'in her gün beslediği sokak köpeği de bölgede beklemişti. Ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmayan köpek, gözünü sudan ayırmamıştı. Gelişmenin ardından köylüler köpeğe sahip çıkacaklarını açıklamış ve Yolüstü Köyü Muhtarı Ahmet Bolu köpeği sahiplenmişti.


























































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