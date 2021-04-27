BIST 1.395
DOLAR 8,22
EURO 9,94
ALTIN 471,49
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ
ADV FPK sistemi ile kolayca ev ve otomobil sahibi olun

3 büyüklerin peşinden koştuğu Salih Uçan kararını verdi

Alanyaspor formasıyla eski günlerine geri dönen Salih Uçan, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.

Abone ol

Süper Lig'in büyükleri bir yandan şampiyonluk yarışı verirken, diğer yandan da transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Salih Uçan için hem Galatasaray hem de Beşiktaş kıyasaya bir rekabet içinde. Trabzonspor'un da listesine bulunan 27 yaşındaki orta sahanın, Beşiktaş'ın yaptığı 1.1 milyon Euro'luk teklifi kabul ettiği öğrenildi. Salih Uçan'ı, Sergen Yalçın da kadrosunda görmeyi çok istiyor.

Bu sezon Alanya forması altında çıktığı 38 maçta 3 gol atıp, 7 asist yaparak kariyerinin en fazla skora katkı yaptığı sezonunu geçiren Salih, adeta küllerinden doğdu. Tecrübeli orta saha, yıldızının parladığı Fenerbahçe ile 67 müsabakaya çıkmış, sonrasında gittiği İtalyan ekibi Roma ile 10, Empoli ile de 14 karşılaşmada görev yapmıştı.

 27 yaşındaki futbolcu, İsviçre'nin Sion takımında 20 maçta forma giymişti. Salih, kulüp kariyeri boyunca 230 mücadelede 14 gol atmayı başarırken, 78 kez milli oldu ve 15 gol kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Edirne'de 7 gündür aranan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Ramazan bayramı 2021 kaç gün arefe günü tatil başlıyor mu?
Mustafa Sarıgül: ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamasını kabul etmiyoruz
Fransa'da Türk aile Ermeni grubun saldırısına uğradı! Dehşeti anlattılar
Bankalar açık mı tam kapanmada bankalar açık olacak mı?
Beşiktaş'a Larin ve Atiba'dan müjdeli haber
Vali duyurdu! ABD'de aşı olan gençlere 820 TL verilecek
Burdur'da halk pazarında 'tam kapanma' yoğunluğu
'Normal ölüm' olarak kayda geçmişti! Gaziantep'te yenge vahşeti ortaya çıktı
Yorumlar