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7 aylık hamile Tuğba öğretmen koronavirüse yenildi! Bebeği sezaryenle alındı

ÇANKIRI'da, koronavirüse yakalanan 7 aylık hamile öğretmen Tuğba Bekel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi, bebeği ise sezaryenle alındı.

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Çankırı'daki bir özel okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Tuğba Bekel, yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalandı. Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Bekel, 8 Nisan'da Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Dün akşam sağlık durumu ağırlaşan Bekel, bebeği sezaryenle alındıktan sonra yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebek, kuvöze konuldu. Tuğba Bekel'in cenazesi, sabah saatlerinde memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

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