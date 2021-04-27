Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada muhtarlara da müjde vererek, mahalle muhtarlarının aşılanmasına başlanacağı açıklandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni tedbirleri açıkladı ve tam kapanmaya gidildiğini duyurdu. Yeni kararların yanı sıra Erdoğan, açıklamasında muhtarlara da müjde vererek, mahalle muhtarlarının aşılanmasına başlanacağı açıklandı.

Açıklamasında: "Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan'ın ardından muhtarlar aşı randevusunu ne zaman alacaklarını araştırmaya başladı.

Birkaç gün içinde detaylar netleşecek

Muhtarlar için aşı tanımlamasının birkaç gün içinde yapılmasının yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da güncel bir açıklama ve detayların belirtileceği düşünülüyor.