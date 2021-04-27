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Denizli'de bahçe kapısından traktörle geçmek isteyen talihsiz adamı beton kiriş öldürdü

DENİZLİ'de bahçe kapısından traktörle geçmek isteyen Hamdi Gökçe, traktörün korkuluğunun kapıya takılmasıyla beraber kafasının üstüne düşen beton kiriş sonucu hayatını kaybetti.

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Kaza, Buldan ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Hamdi Gökçe'nin kullandığı traktörün korkuluğu bahçe kapısından geçerken kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kapı üzerinde bulunan beton kiriş Gökçe'nin kafasına düştü.

Çevredeki vatandaşlar 112’yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri Gökçe’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ardından jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerini gerçekleştirirken, Gökçe’nin cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine Adli Tıp Moruna kaldırıldı.

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