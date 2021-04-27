BIST 1.393
DOLAR 8,20
EURO 9,92
ALTIN 469,85
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV FPK sistemi ile kolayca ev ve otomobil sahibi olun

Gören telefona sarıldı! Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu

ANTALYA'da çöp konteynerinde, 4-5 aylık olduğu değerlendirilen cenin bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinin ardından cenin, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 

Abone ol

Kepez ilçesinde çöp konteynerinde cenin olduğunu fark edenler, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, cenin ve çöp konteynerinde incelemede bulundu.

İncelemelerin ardından 4-5 aylık olduğu değerlendirilen cenin, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da yasa dışı ses kaydı davasına yeni delil
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Türk SİHA'ları 'KGK-SİHA-82' mühimmatıyla daha güçlü
Eski vekil ve cumhurbaşkanı adayı Mail Büyükerman vefat etti! Tedavi görüyordu
13 yaşındaki çırağa aşk mektubu! Konya'da 55 yaşındaki sapık mide bulandırdı
Kıbrıs Zirvesi Cenevre'de bugün başlıyor!
7 aylık hamile Tuğba öğretmen koronavirüse yenildi! Bebeği sezaryenle alındı
Denizli'de bahçe kapısından traktörle geçmek isteyen talihsiz adamı beton kiriş öldürdü
HSK'dan duruşmaların ertelenmesi yönünde flaş talep
Fotoğraf çekenler fark etmiyor! Yıllar sonra Taksim Anıtı'ndaki o ayrıntı fark edildi
Yorumlar 1 yorum