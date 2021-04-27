Gören telefona sarıldı! Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
ANTALYA'da çöp konteynerinde, 4-5 aylık olduğu değerlendirilen cenin bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinin ardından cenin, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Abone ol
Kepez ilçesinde çöp konteynerinde cenin olduğunu fark edenler, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, cenin ve çöp konteynerinde incelemede bulundu.
İncelemelerin ardından 4-5 aylık olduğu değerlendirilen cenin, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.