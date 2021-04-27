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Eski vekil ve cumhurbaşkanı adayı Mail Büyükerman vefat etti! Tedavi görüyordu

Demirören Haber Ajansı

Demokratik Sol Parti'den 21'inci dönem Eskişehir Milletvekilliği yapan ve 2000 yılındaki 10'uncu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olan 93 yaşındaki Mail Büyükerman, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti 10'uncu Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan ve TBMM Genel Kurulu'ndaki ilk turda üç oy alan eski DSP Eskişehir 21'inci dönem Milletvekili Mail Büyükerman, bir süre önce koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Eskişehir Yunusemre Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Büyükerman, bugün hayatını kaybetti. 

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