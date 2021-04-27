ANTALYA'da şiddet ve işkence gördüğü kocası Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek'in tahliyesine maktulün ailesinden tepki geldi. Ramazan İpek'in annesi Esma İpek, 'Kanımın son damlasına kadar şikayetçiyim, hakkımı helal etmiyorum' dedi. Aile, bir üst mahkemeye başvurarak tahliye kararına itiraz edeceklerini belirtti.

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Döşemealtı ilçesinde 7 Ocak’ta kendisine işkence yapıp ölümle tehdit ettiği eşi Ramazan İpek’i(36) tüfekle öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek(31) dün Antalya Adliyesinde 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3. duruşma sonucunda, ‘Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez” hükmü kapsamında tahliye edildi.

Karara Ramazan İpek’in Killik Mahallesi’nde yaşayan anne ve babası tepki gösterdi. Esma İpek, karara olan tepkisini gözyaşları içinde dile getirdi.

Ramazan İpek’in ev hanımı annesi Esma İpek, karara itiraz ettiğini ve çok üzüntü duyduğunu dile getirdi.

"Kanımın son damlasına kadar şikayetçiyim"

Melek’in baş sağlığı dileğini kabul etmediğini kaydeden Esma İpek, “Kanımın son damlasına kadar şikayetçiyim, hakkımı helal etmiyorum. Benim onlara yaptığımı onlara kimse yapmadı. Sıkıntılıyız dedikleri zaman bileziklerimi verdim, tarla satıp para verdik. Varsa sıkıntılarını söyleselerdi çözeydik. Benim çocuğumu verseydi, bu hale getirmeseydi beni. Benim acım bir tane vardı iki tane yaptı. İki de onun evladı var, nasıl olur bilmiyorum. Allah bildiği gibi yapsın” diye konuştu.

"Soyadımı sildirsin, Melek İpek taşımasın"

Tahliye kararını beklemediğini ifade eden İpek, “Ben eşimle tartışayım öldürüp götürsünler 3 ay yatıp tahliye etsinler beni. Bu hak mı adalet mi. Ben adalete sığınıyorum. Soyadımı sildirsin, Melek İpek taşımasın. Üst mahkemeye itiraz edeceğiz. Sonuna kadar uğraşacağım. Benim çocuğumun suçu yoktu. Benim yuvamı yıktı, Allah bildiği gibi yapsın. 8 Ocak’tan beri gözyaşı döküyorum. 8 seneden beri de diğer oğluma döküyordum” diye konuştu.

"Tahliye kararını beklemiyorduk"

Ramazan İpek’in babası Murat İpek, oğluyla Melek İpek’in 12 senede bir kez kavga ettiklerine şahit olduklarını söyledi. Oğlunun olay günü göğsüne açılan ateşle öldürüldüğünü dile getiren İpek, “Bu kararın ardından bende eşimden korkmaya başladım. 45 yıllık evliyiz ben hanımımdan bile bu durumları gördükçe çekinti yapmaya başladım. Ne derse tamam diyorum. Bu durumlar iyi bir gelelim değil. Kadın hakları var da erkeklerin yok mu? Kadın erkeğini öldürsün üstüne affedilsin. Her ailede dedikodu olduğu zaman çiftler birbirini vursun. Biz tahliye kararını beklemiyorduk. Bu kasıtlı planlı öldürme olayı” dedi.

"Ölen kişi ölür, vuran kişi serbest kalır diyorsa kanun..."

"Karısı olarak eşini öldüren bir kadının cezasını çekmesi gerekir" diyen baba İpek, "Bu karara itiraz edeceğiz. Sonuna kadar peşindeyim. Kanun ne gerektiriyorsa onu yapacağız. Ölen kişi öldü, vuran kişi serbest kalır diyorsa kanun ona diyeceğim bir şey yok. Bu kararı duyunca ben kendimi kaybettim. 2-3 saat sonra kendime geldim. Nasıl olur dedi. Ülkede hak adalet kalmamış dedim” diye konuştu.

Melek İpek'in tahliye sonrası açıklamaları: