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Boğmaya çalıştı sonra da yaktı! Bağcılar'da kreş öğretmeninin ifadesi ortaya çıktı

BAĞCILAR'da 71 yaşındaki komşusunu eşarpla boğmaya çalışıp, yaktıktan sonra kolundaki bilezikleri gasbetme şüphesiyle tutuklanan kreş öğretmeni Gözde A.’nın ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli suçlamaları kabul etmedi.

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Olay Bağcılar Güneşli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye nazaran kreş öğretmeni 34 yaşındaki Gözde A., birebir apartmanda kaldığı komşusu 71 yaşındaki Gülcemal Ç.'yi boğmaya çalıştı, sonra da yaktı. Gözde A.'nın daha sonra da yaşlı kadının kolundaki bilezikleri gasbetmeye çalıştığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis grupları, Gözde A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki süreçleri tamamlanan Gözde A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifadesi ortaya çıktı.

"Damadı ile adımı çıkarmışlar"
Şüpheli Öğretmen Gözde A.’nın nöbetçi hakimlikte verdiği ifadesinde, “Atılı suçu kabul etmem mümkün değildir. Yapmadığım bir şeyle ilgili ne diyebilirim. Mağdurla daha önce küçük bir husumetimiz olmuştur. Damadı ile adımı çıkarmışlar. Bundan dolayı benden ve ailemden özür dilediler. Bu olay bu şekilde kapandı. Olay günü evimde annem, babam, kardeşim ve yeğenim ile birlikteydim. Biz ikinci katta oturuyoruz. Mağdurun bulunduğu daire ise dördüncü kattadır. Bir takım psikolojik problemlerim nedeniyle psikoloğa gittiğim doğrudur. İlaç kullanıyorum ancak ağır bir rahatsızlığım yok. Mağdurun neden benim adımı vermiş olduğunu anlamış değilim. Serbest bırakılmak istiyorum” yer aldı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan Gülcemal Ç.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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