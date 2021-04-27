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İzmir'de paylaştığı inek fotoğrafı genç kadının başını yaktı! Bakın ne ceza aldı

İZMİR’de Serdar Kıyançiçek, kendisine uzaklaştırma cezası aldıran eski eşinin, sosyal medyada inek fotoğrafı paylaşarak altına ‘Uzaklaştırma aldım, yine de burada’ yazması üzerine şikayetçi oldu.

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İzmir'de Serdar Kıyançiçek, görülmemiş bir kararla boşandığı kadının evinin tam karşısındaki boş arsaya koyduğu konteynera yerleşmiş ve buradan eski karısını takibe aldığı iddia edilmişti. Konteynerı çocuğuna yakın olmak için koyduğunu söyleyen Kıyançiçek, Yeni Asır'da çıkan haberin ardından oradan ayrılmıştı.

Durumdan şikayetçi olan Sevim Bozal ise, "Bu adam saplantılı. Beni öldürmesinden korkuyorum" demişti. Bir çocuk babası adam ise asıl kendisinin mağdur olduğunu, eski eşi ve ailesi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını ileri sürmüştü. Kardeşi Emre Bozal ile birlikte ticaretle uğraşan Sevim Bozal, boşandığı eşi Serdar Kıyançiçek'in kendisini tehdit ve taciz ettiği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla sürekli şikayetçi olunca, eski koca Kıyançiçek'e üst üste uzaklaştırma cezası verildi.


"O kadar uzaklaştırma aldırdım yine de burada"
İddiaların merkezindeki koca Serdar Kıyançiçek, eski eşinin kendisiyle uğraşmaya devam ettiğini ileri sürerek mahkemeye başvuran taraf oldu. Sevim Bozal'ın, bahçesinde bulunan eşeğin resmini sosyal medyadan paylaşarak, altına 'O kadar uzaklaştırma aldırdım yine de burada' yazması üzerine hakarete uğradığını iddia eden adam, avukatı aracılığıyla 'zorunlu hapis' talebinde bulundu. 


Eğitime katılacak
İzmir 1. Aile Mahkemesi, genç kadına 'öfke kontrolü ve stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programlarına katılma' cezası verdi. Bozal'ın önümüzdeki günlerde, polis kontrolünde bir ay boyunca eğitimlere katılması bekleniyor.

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