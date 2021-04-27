Arkadaş tavsiyesiyle Şırnak'ta üretime başladı! Köyünde 16 ton kapasiteli tesis kurdu
ŞIRNAK'ta yaşayan ziraat mühendisi Mehdi İnan, arkadaş tavsiyesiyle başladığı işte, köyünde tesis açtı.
Uludere'de yaşayan ziraat mühendisi Mehdi İnan, yakınlarının tavsiyesiyle kendi imkanları ile istiridye mantarı üretimine başladı. Ürettiği mantarları ekonomik kazanç sağlamak için satmaya başlayan İnan talebin fazla olduğunu gördü.
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Uludere Kaymakamlığı ile Uludere İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne destek için başvuruda bulunan İnan, olumlu yanıt aldı.
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İnan, aldığı destekle köyünde yıllık 16 ton kapasiteli tesis açtı.
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İlkbahar aylarının başında sadece 14 gün bulunan mantara vatandaşlar artık yılın 365 günü erişebiliyor.
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