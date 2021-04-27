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24 TV ve Star gazetesinden ayrılmıştı! Ardan Zentürk'ün yeni görevi belli oldu

Uzun yıllar Star gazetesinde köşe yazarlığı ve Kanal 24'de program yapan Ardan Zentürk, M5'in Genel Yayın Yönetmeni oldu.

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Uzun yıllar Star gazetesinde köşe yazarlığı ve Kanal 24'de program yapan Ardan Zentürk geçen yıl ekim ayında TürkMedya'dan ayrılmıştı. 45 yıldır ulusal güvenlik savunma ve strateji başlığında yayın yapan M5 Dergi'nin bir süre önce yayın danışmanı olan Zentürk, şimdi ise M5 Dergisinin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi.

Önümüzdeki süreçte M5’in Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürecek olan Ardan Zentürk'ün yeni dönem yayıncılığa ilişkin “Günümüzde insanlığın habere ulaşma gibi bir sorunu yok. Özellikle internet üzerinden gelişen yeni yayıncılık anlayışı, haberin doğduğu andan okuruna/izleyicisine saniyeler içinde ulaşmasını sağlıyor. Günümüzde asıl sorun, doğru, perde arkasını iyi anlatan ve insanların günlük yaşamından ulusların stratejik rotalarına kadar çok geniş bir yelpazede belirleyici rolünün boyutlarının anlatılması gereken haber. Yalan haberi bir kenara bıraktım, “işlevsiz haber” bolluğu “gerçek habere ulaşmamızı” ve yaşama dönük adımlarımızı doğru atmamızı engelliyor. M5, bunu yapacak. İnsanlara yalnız haber vermeyecek, o haberin NE OLDUĞUNU, aslında NEDEN OLDUĞU SONUÇLARI anlatacak. STRATEJİK YAYINCILIĞIN önemi burada, bunu başarmaya çalışacağız.” açıklamasını yaptı. 

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