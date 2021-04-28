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Çukur Survivor Maraşlı Yasak Elma Kağıt Ev'e reyting şoku! İlk sıra bakın kimin oldu

Çukur Survivor Maraşlı Yasak Elma Kağıt Ev'e reyting şoku! İlk sıra bakın kimin oldu

26 Nisan 2021'in reyting sonuçları Kağıt Ev, Survivor, Maraşlı, Yasak Elma ve Çukur'u hüsrana uğrattı.

Çukur Survivor Maraşlı Yasak Elma Kağıt Ev'e reyting şoku! İlk sıra bakın kimin oldu

Kızlarının korkunç cinayetiyle büyük bir kabusun içine düşen Cihan ve Aylin Fırtına, evlatlarının suçunu örtbas etmeye çalışırken çok daha büyük çıkmaza düştüğü Star TV'nin yeni dizisi Kağıt Ev bu hafta reytinglerde ilk 10'a giremedi. 

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Çukur Survivor Maraşlı Yasak Elma Kağıt Ev'e reyting şoku! İlk sıra bakın kimin oldu

Survivor'da dün akşam performans oyunu heyecanı yaşandı. Bireysel olarak performans sergileyen yarışmacılar, sabit oynanan oyunda denge mücadelesi verdiği Survivor'un dün akşamki bölümü reytinglerde dibe çakıldı. 

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Çukur Survivor Maraşlı Yasak Elma Kağıt Ev'e reyting şoku! İlk sıra bakın kimin oldu

Polis sirenlerini duyan Necati, kendisini de kasıtlı olarak yaralar ve saldırıya uğramış gibi davrandığı Maraşlı reytinglerde dün akşamki bölümüyle hüsrana uğradı. 

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Çukur Survivor Maraşlı Yasak Elma Kağıt Ev'e reyting şoku! İlk sıra bakın kimin oldu

Yıldız, Çağatay’ı kaybedeceğini anlayarak son kez bir oyun oynar ve bu sefer şansı yaver gittiği Yasak Elma'nın son bölümü zirve yarışından koptu. 

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