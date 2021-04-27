Türk Bayrağını yırtmıştı! Altın Şafak Partisi üyesi Yunan vekil Yannis Lagos gözaltına alındı

YUNANİSTAN'da neo-faşist görüşlere sahip Altın Şafak Partisi'nin eski üyesi Yannis Lagos, Avrupa Parlamentosu'nun dokunulmazlığını kaldırmasından sonra Brüksel'de gözaltına alındı.

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AFP'nin aktardığı habere göre, Avrupa Parlamentosu Yunanistan'da neo-faşist Altın Şafak Partisi'nin eski üst düzey liderlerinden Yannis Lagos'un dokunulmazlığını kaldırdı. Lagos, Brüksel'de gözaltına alındı. Lagos'un Yunanistan'a iade edilmesinin yolu açıldı.

Lagos, geçen yıl Yunanistan'da hapis cezası alan bir grup Altın Şafak parti üyesinden biriydi ancak Avrupa Parlamentosu vekilliği nedeniyle dokunulmazlıktan faydalanıyordu. Yunanistan'da 13 yıl hapis cezası alan Lagos, geçen yıldan bu yana Brüksel'de yaşıyordu.

Oylamada 658 AP üyesi Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanırken, 25 hayır, 10 da çekimser oy sayıldı. Lagos, AP kürsüsünde, üzerine Türk bayrağı bastığı bir kağıdı, "Türkiye istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz” diyerek yırtmıştı.