Besicilerin yem zammı tezgahı vurdu! Kasaplar da şikayetçi: Tavuk yüzde 50 zamlandı

Artan yem fiyatları ve maliyetler kasap tezgâhlarına yansıdı. Tüketici gram gram alırken, kasaplar da işlerin düşmesinden şikayetçi. Ancak kasaplara göre bu senenin zam şampiyonu beyaz et oldu. Kasap Şükrü Yılmaz, " Kırmızı ette yüzde 10, kuzuda 30, tavukta yüzde 50 kadar zam var ama bu tamamen yemle alakalı" dedi.

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Sözcü’nün haberine göre, kasap Şükrü Yılmaz, bu ramazan ayında geçen yıla göre işlerin daha düştüğünü ifade ederek, “Kırmızı ette yüzde 10, kuzuda 30 zam var ama bu tamamen yemle alakalı. Dolara endeksli olduğu için o şekilde çalışıyorlar. Haliyle besiciler kazanamıyoruz bahanesiyle zam yapıyorlar." dedi.

"Yüzde 50 artış var"

Yılmaz, "Bu seneki ramazanda geçen yıla göre daha düşük işler. Tavuk mesela geçen yıl 10 liraysa bu sene 15 lira. Arada yüzde 50 artış var. Vatandaş mağdur, biz de mağduruz. ” diye konuştu.

"Kanat, kırmızı etle yarışır hale geldi"

Bir başka kasap Nazif Özergil ise, “Fiyatlar bugünlerde şişmeye başladı. Çok rahatsızız. Tavuk hemen hemen yüzde 30-40 civarı zamlandı. Üreticiye de bir şey diyemiyorsun, yem pahalı, giderler arttı. Bu fiyatlar çok anormal fiyatlar. Çünkü insanların alım gücü yok, bütün piyasalar kapalı, sektörler kapalı. Kırmızı eti takip edebiliyoruz da beyaz eti takip edemiyoruz. Ama oradaki fiyat artışları ne aklım almadı onu. Bugün bir asgari ücretli işçinin gelip buradan 2 kilo et almasına imkanı ve ihtimali yok. Kanat, etle yarışır hale geldi” diye konuştu.

"Yüzde 50 zam gören ürünler var"

İşlerin ramazan dolayısıyla biraz açıldığını kaydeden kasap Gökhan Güner ise şöyle konuştu: İşler ramazan dolayısıyla biraz canlandı. Kısıtlama söylentileri sebebiyle millet telaşa kapıldı. Millet gıdaya harcıyor. Ramazanda normalde her sene et fiyatları artardı ama bu sene bir artış olmadı. Beklenen artış olmadı."

Tavukçular bu sene piknik sezonundan ümidi kesince...

"Kuşbaşı 70 lira, antrikotu 98 liraya, kuzu 80 liraya satıyoruz. Beyaz et çok zamlandı. Beyaz et, kalemine göre. Yüzde 50 zam gören ürünler var. En az gelene yüzde 30 zam geldi. Kanat ve ızgaralık türü olacak şeylere müthiş zam geldi. Bu da tahminimce tavukçular bu sene piknik sezonundan beklediğini bulamayacak o yüzden bu sene ramazana yansıttılar. ”