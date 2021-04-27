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Son dakika Arnavutluk'ta THODEX vurguncusu Faruk Fatih Özer'i saklayanlar yakalandı

ARNAVUTLUK polisi, Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve son dakika operasyon düzenledi. Operasyonda Faruk Fatih Özer yakalanamazken, Özer'i saklayanlar gözaltına alındı.

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Türkiye'nin günlerdir konuştuğu ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk'a kaçtığı belirlenince iadesi için girişimlerde bulunulmuştu.

Ayrıca Thodex'i işlemlere kapatıp, müşterilerin 2 milyar doları ile kaçtığı öne sürülen Faruk Fatih Özer'in yakalanması için 5'er kişiden oluşan 4 teknik ekip kurulmuştu.

Arnavutluk polisi operasyon düzenledi 

Bugün ise Özer'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve Arnavutluk polisi operasyon düzenledi.

Özer'i saklayanlar yakalandı, kendisi kaçtı

Düzenlenen operasyonda Faruk Fatih Özer yakalanamazken, Özer'i saklayanlar gözaltına alındı.

'Yakalanması an meselesi'

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre; Özer'in yakalanmasının an meselesi olduğunu belirtti.

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