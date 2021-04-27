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Bursa'da fiyatı duyan akın etti! Yüzlerce metre kuyruk oluştu

BURSA’da 17 günlük tam kapanma öncesi vatandaşlar yüzlerce metre et kuyruğu oluşturdu.

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17 günlük kapanma öncesinde çarşı pazara çıkanlar et ihtiyacını da karşılamak için uygun fiyatlı et ve kıyma satan işyerlerine hücum etti. Et tedarikini yapmak isteyen vatandaşlar kasaplarda yüzlerce metre kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar saatlerce et alabilmek için kuyrukta bekledi.

Sokağa çıkma yasağı olacağı için ihtiyaçlarını temin etmek için sokağa çıktıklarını ifade eden vatandaşlar, "17 günlük tam kapanma uygulanacak. Biz de ihtiyaçlarımızı karşılamak için alışverişe çıktık. Uzun zamandır kuyrukta bekliyoruz" dedi. Bursa'da halk kasaplarında kıyma 44 liradan, kuşbaşı et ise 50 liradan satılıyor.

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