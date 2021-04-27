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Üretenler paraya para demiyor günlük 5 bin TL kazandırıyor! Yurt dışından sipariş geliyor

İhlas Haber Ajansı
Üretenler paraya para demiyor günlük 5 bin TL kazandırıyor! Yurt dışından sipariş geliyor

Günlük mantar üretimiyle zirvede yer alan Türkiye'de mantar üreticisi paraya para demiyor.

Üretenler paraya para demiyor günlük 5 bin TL kazandırıyor! Yurt dışından sipariş geliyor

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte çeşit çeşit mantarlar tezgahlarda ve raflarda yerini almaya başladı. Türkiye'de mantar üretimi yapanların sayısı artarken, kültür, istiridye ve shiitake mantarı da rağbet görüyor. 

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Üretenler paraya para demiyor günlük 5 bin TL kazandırıyor! Yurt dışından sipariş geliyor

En çok üretimi yapılan kültür mantarı olurken, üreticinin yüzünü güldüren ise istiridye mantarı oldu.

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Üretenler paraya para demiyor günlük 5 bin TL kazandırıyor! Yurt dışından sipariş geliyor

Mantarların ilgi çeken canlılar olduğunu belirten Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, mantar yetiştirmenin zor olduğunu, konuyla ilgili çok ciddi akademik çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

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Üretenler paraya para demiyor günlük 5 bin TL kazandırıyor! Yurt dışından sipariş geliyor

Kaya, "Yetiştirme şartlarının çok iyi belirlenmesi ve bunların büyük sera üretimlerinde uygulanabilirliği gerekiyor. Bu çalışmalar çok az sayıda mantar için yapılmış." diye konuştu. 

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