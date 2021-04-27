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Antalya'da kanser hastalarının ilaçlarını çalarak satan şüpheli yakalandı

Kanser hastalarının ilaçlarını çalıp başkalarına sattığı belirlenen şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı.

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Antalya'da gittiği eczanelerde kanser hastalarını kimliklerini verip ilaçlarını alan daha sonra onları başkasına satan D.Ö., polis tarafından yakalandı. D.Ö.'nün yaptığı dolandırıcılık, eczacı kalfası M.A'nın polise başvurmasıyla ortaya çıktı.

27 bin 319 lira değerindeki ilaçları çaldı 

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran eczacı kalfası M.A., 27 bin 319 lira değerindeki kanser ilaçlarının imza karşılığı verilmesine rağmen yerine ulaşmadığını belirterek, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada, kanserli hastalara ait bilgileri kullanarak ilaç alan kişinin D.Ö. olduğu belirlendi.

Aynı yöntemle 4 eczane dolandırmış

Gittiği eczanelerde kanserli hastaların kimlik bilgilerini verip aldığı ilaçları başkalarına sattığı belirlenen D.Ö., operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan kaydı bulunan D.Ö'nün, Antalya'nın çeşitli ilçelerinde 4 eczaneden aynı yöntemle ilaç alıp, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan D.Ö., adliyeye sevk edildi.

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