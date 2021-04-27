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Trabzonspor'un Göztepe maçı kadrosunda 4 eksik

Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İzmir'e gitti. Dün geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle serum tedavisi uygulanan Teknik Direktör Abdullah Avcı da kafilede yer aldı.

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Süper Lig'in 38. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde müsabakaya yönelik son taktik çalışmasını gerçekleştirerek, 22 oyuncuyla İzmir'e gitti.

Bordo-mavili takımda tedavileri devam eden Yunus Mallı, Edgar le, Trondsen ve kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak kafilede yer almadı.

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