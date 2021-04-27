Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde Kazakistan konsolosluğuna ait otomobilin dijital tabelanın bulunduğu direğe çarpması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

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Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Kocaeli Akmeşe mevkiinde Kazakistan konsolosluğuna ait olduğu öğrenilen 06 CD 7057 plakalı otomobil, bariyerleri aşarak dijital uyarı tabelasının ayağına çarptıktan sonra devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, Karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kazakistan Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu iş adamı Halil Uluer, eşi Fatma Uluer, Ahmet Demirhan'ın olay yerinde öldüğü anlaşıldı. Kazada ağır yaralanan Ayşe Demirhan ise kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı, bölgede incelemede bulunurken; kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı.