Rusya'nın Türkiye'de Sputnik V aşısını üretmek için anlaştığı Viscoran İlaç'ın Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, önce Türkiye'nin ihtiyacının karşılanacağını, Türkiye'nin ihtiyacı kalmaması durumunda üretilen aşıların Rusya'ya ihraç edileceğini söyledi.

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Rusya'da Gamelaya Enstitüs’nün ürettiği Sputnik V aşısının Türkiye'de de üretileceğinin açıklanması gündem oldu. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, "Aşı için bir Türk şirket ile anlaştık" açıklamasında bulundu.

Rusya, Türkiye'de aşı üretimi için ise VisCoran İlaç Sanayii A.Ş. ile anlaştı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Sputnik V aşısının üretiminde önce Türkiye'nin ihtiyacının karşılanacağını ifade ederken, "Tabii ki önce kendi ülkemizin ihtiyacı karşılanacak. Sağlık Bakanlığımız ihtiyaç duyarsa önce ülkemize sonra fazla üretim olur veya ülkemizin ihtiyacı yoksa üretilen aşılar Rusya'ya ihraç edilir" değerlendirmesinde bulundu. (Haber Global)