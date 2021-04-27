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Bankalar uzaktan kimlik tespiti yaparak müşteri kabul edebilecek

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceğini duyurdu.

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Türkiye Bankalar Birliğinden (TBB) uzaktan banka hesap açılışına ilişkin yapılan açıklamada 'Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik'in 1 Nisan 2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Söz konusu düzenleme ile bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceği belirtilen açıklamada düzenlemenin 1 Mayıs 2021 itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.

Uzaktan banka müşterisi olmak veya hesap açtırmak isteyen kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan çalışmaya www.tbb.org.tr adresli internet sitesinin 'faydalı bilgiler' bölümünden ulaşılabileceği aktarıldı.

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