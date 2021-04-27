Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli bayram ikramiyesinin 1100 TL olacağını açıkladı

AK Parti MKYK toplantısı sonrasında gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin 1100 TL olacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için bayram ikramiyelerini bin 100 lira olarak bayrama yetiştireceklerini açıkladı.

AK Parti MKYK toplantısı sonrasında gazetecilerin, "Emeklilere bayram ikramiyesinin bin 500 lira gibi bir rakam konuşuluyor" şeklindeki sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? 1000 artı enflasyon. Büyük ihtimalle enflasyon 85 gibi oluyor. Bunu inşallah 100'e tamamlayarak bin 100 yapacağız. Bunu da Meclise değil, bir kararname ile göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz" açıklamışında bulundu.