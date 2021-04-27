Türkiye 27 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 39.057'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 2703'ü semptomatik olmak üzere 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 710 bin 582'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 346 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 46 bine yaklaştı

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 45 bin 592 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 167 bin 263'e yükseldi. Toplam test sayısı 46 milyon 435 bin 343'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 549 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,4 oldu.

Dünkü vaka sayısı 40 binin altındaydı

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 353 kişi hayatını kaybederken, 2716'sı semptomatik olmak üzere 37 bin 312 yeni vaka tespit edilmişti.