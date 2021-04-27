MLS takımları Burak Yılmaz’ı istiyor

Burak Yılmaz, Lille'de gösterdiği performans ile MLS'in de dikkatini çekti. Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin yanı sıra Los Angeles Galaxy ve New York City takımları da milli futbolcuyu yakından takip ediyor.

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Lille’de gösterdiği performans ve attığı goller ile takımını şampiyonluk yarışında tutan 35 yaşındaki Burak Yılmaz, Kuzey Amerika Futbol Ligi takımlarının transfer listesine girdi.

David Beckham’ın sahibi olduğu MLS Doğu Konferansı takımı Inter Miami’nin yanı sıra New York City ve Batı Konferansı’nda yer alan Los Angeles Galaxy de milli futbolcu için transfer planı yapıyor.

Fransa Ligi’nin tamamlanmasının ardından Lille ile resmi temasa geçmeye hazırlanan MLS ekipleri, Burak’ın kararı bekleyecek.