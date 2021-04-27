Kamuda çalışanlar için idari izin kararı! Bayram tatili 9 güne çıktı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; kamuda çalışanlar Ramazan Bayramı öncesindeki 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak. Bu kararla birlikte memurlar 9 günlük izne tabi olacak.

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Koronavirüs salgını nedeniyle dün açıklanan yeni tedbirlere göre; bayrama kadar 17 günlük tam kapanma kararı alınmıştı. Bunun üzerine vatandaşlar da Ramazan Bayramı tatili süresini merak etmeye başlamıştı. Geri sayımın başladığı Ramazan Bayramı tatili için müjdeli haber kamuda çalışanlara geldi.

İzinler 10 mayıs'ta başlayacak

Cumhurbaşkanlığına bağlı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge ile Ramazan Bayramı öncesinde tüm kamu çalışanlarının idari izinli olacağı bildirildi. Bu kapsamda 13 Mayıs Perşembe günü başlayıp 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek Ramazan bayramı tatili için kamuda çalışacaklar, bayram öncesindeki 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

30 Nisan 2021 tarihi itibariyle hizmetler (sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç) asgari personelle yürütülecek.

Yine hizmetlerin asgari personel bulundurularak yürütülmesi kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanlığınca uygun görülmüştür.