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Anadolu Efes maçı son çeyrekte Real Madrid'e verdi

Anadolu Ajansı

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid'e 80-76 yenildi. Anadolu Efes'te Vasilije Micic'in 29, Rodrigue Beaubois'nın 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Real Madrid'in en skorer oyuncusu ise 20 sayı üreten Sergio Llull oldu. Üç galibiyete ulaşan ekibin adını Dörtlü Final'e yazdıracağı seride Anadolu Efes'in 2-1 üstünlüğü bulunuyor.

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İki takımın da iyi savunma yaparak başladığı çekişmeli geçen mücadelenin ilk çeyreği 15-15 eşitlikle sona ererken ikinci periyotta Beaubois'nın 3 sayılık atışlarıyla rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes soyunma odasına 38-28 önde girdi.

Üçüncü çeyreği 58-48 önde kapatarak aradaki skor farkını koruyan lacivert-beyazlı takım mücadelenin son 4 dakika 34 saniyelik bölümüne 76-64 üstün girdi. Bu dakikadan sonra istediği savunmayı yapamayan Anadolu Efes karşısında 16-0'lık seri yakalayan Real Madrid karşılaşmadan 80-76 galip ayrıldı.

Real Madrid: 80 - 76 :Anadolu Efes

Salon: Wizink Center
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Fernando Rocha (Portekiz), Anne Panther (Almanya)

Real Madrid: Abalde 11, Tyus 10, Alocen, Garuba 10, Carroll 7, Causeur 9, Fernandez 3, Laprovittola, Vukcevic, Llull 20, Thompkins 8, Taylor 2

Anadolu Efes: Larkin 6, Sertaç Şanlı 7, Moerman, Micic 29, Simon 3, Beaubois 18, Singleton 4, Pleiss, Anderson, Dunston 9

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