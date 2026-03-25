Bursa'da 1 yaşında kaybolan çocuk 7 yıl sonra çöp evde bulunmuştu! Çocuğun DNA sonucu çıktı

Bursa'da 2019'dan beri kayıp olarak aranan ve geçen ay kurulan özel ekibin gerçekleştirdiği operasyonla bulunan 8 yaşındaki çocuk ve yabancı uyruklu Rebecca S'nin DNA testi sonuçlandı.

Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı, çocuğun bulunmasının ardından haberdar edilen ve Almanya'dan Türkiye'ye gelen Rebecca S. ile devlet korumasındaki N.S'den alınan örnekler üzerinde DNA incelemesi yaptı.

N.S. ve Rebecca S'nin DNA profilleri

Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesine gönderilen adli tıp raporunda, N.S. ve Rebecca S'nin DNA profillerinin karşılaştırıldığı, elde edilen sonuçlar itibarıyla Rebecca S'nin yüzde 99.99 ihtimalle çocuğun biyolojik annesi olduğu belirtildi.

Çocuğun anneye iadesine ilişkin karar verilecek

Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesinde görülen davada, çocuğun anneye iadesine ilişkin karar verilecek.

