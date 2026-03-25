Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan Soğuksu Milli Parkı hakkındaki iddialara yanıt

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Soğuksu Milli Parkı hakkındaki iddialara yanıt verdi. Acar, "Soğuksu Milli Parkı'nın işletmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 3+2 yıl (toplam 5 yıl) süreyle Kızılcahamam Belediyesine verilmiştir. İddia edildiği gibi uzun süreli bir tahsis ya da birilerine peşkeş çekilmesi kesinlikle söz konusu değildir." dedi.

Acar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Özgür Özel'in kamuoyuna yansıyan açıklamaları, ne yazık ki yine gerçekleri yansıtmamaktadır. 'Milli parklara göz dikilmiş' şeklinde gerçeği yansıtmayan bir iddiada bulundu. Oysa gerçek çok açık, Ankara Büyükşehir Belediyesi, 5+5 yıl olarak kiraladığı Soğuksu Milli Parkı'nın ikinci 5 yılını kullanmayacağını kendi isteğiyle resmi olarak bildirmiştir." ifadelerini kullandı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, şunları kaydetti: "Paylaştığımız belgede de açıkça görüleceği üzere bu alan kimsenin elinden alınmamış, bizzat bırakılmıştır ayrıca yaklaşık 7 yıl boyunca işletilen bu alanda kayda değer hiçbir yatırım yapılmamış, park eksikleriyle birlikte daha kötü bir durumda teslim edilmiştir. '49 yıl, 99 yıl yandaşlara verilecek' dedi. Bu iddia da gerçeği yansıtmamaktadır. Soğuksu Milli Parkı'nın işletmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 3+2 yıl (toplam 5 yıl) süreyle Kızılcahamam Belediyesine verilmiştir. İddia edildiği gibi uzun süreli bir tahsis ya da birilerine peşkeş çekilmesi kesinlikle söz konusu değildir."

Süleyman Acar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CHP belediyeciliği ile Kızılcahamam Belediyesinin hizmet anlayışı karıştırılmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bizim belediyecilik anlayışımız, algı üretmek değil, vatandaşa hizmet etmektir. Biz, terk eden değil, sahip çıkan, konuşan değil, yapan, mazeret üreten değil, çözüm üreten bir anlayışla çalışıyoruz. Soğuksu Milli Parkı'nı da bu anlayışla yeniden ayağa kaldıracak, doğasına uygun şekilde koruyacak ve vatandaşlarımızın en iyi şekilde faydalanmasını sağlayacağız. Söz değil, icraat zamanı çünkü hizmet gönül işidir."

