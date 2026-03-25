İzmir'de ekmek fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar

İzmir'de ekmek fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar

İzmir'de 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren ekmek fiyatlarına zam geleceği duyuruldu. Zam kararının ardından yeni fiyat listesi de belli oldu. İşte detaylar...

İzmir'de 200 gram ekmeğin satış fiyatı, 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 17,50 TL olarak belirlendi. Daha önce 15 TL olan ekmek fiyatı, yapılan bu düzenlemeyle birlikte yüzde 16,5 oranında artış gösterdi. Vatandaşlar nisan ayının ilk gününden itibaren 200 gramlık ekmeği 17,50 TL ödeyerek satın alacak.

YENİ FİYAT TARİFESİ NİSAN AYINDA BAŞLIYOR

Yeni tarifenin yürürlüğe gireceği tarih, 1 Nisan 2026 Çarşamba günü olarak netleşti. Fırıncıların ve satış noktalarının bu tarihten itibaren güncel fiyat listelerini uygulamaya koyması bekleniyor.

200 gramlık standart ekmek üretiminde uygulanan bu fiyat artışı, İzmir genelindeki tüm ilçelerde eş zamanlı olarak hayata geçirilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
İran ordusu SS Abraham Lincoln uçak gemisini gözüne kestirdi
İran ordusu SS Abraham Lincoln uçak gemisini gözüne kestirdi
Romanya Milli Futbol Takımı, İstanbul'a geldi
Romanya Milli Futbol Takımı, İstanbul'a geldi
ABD'nin eski güvenlik danışmanının iddiası! Tahran yönetimi saldırılar başlamadan önce...
ABD'nin eski güvenlik danışmanının iddiası! Tahran yönetimi saldırılar başlamadan önce...
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile görüştü
Trabzon'da yaşandı! Kız arkadaşına büyü yaptırmak istedi, 500 bin lira dolandırıldı
Trabzon'da yaşandı! Kız arkadaşına büyü yaptırmak istedi, 500 bin lira dolandırıldı
Kimliğini yenilemeyenler için yolun sonu... Artık para transferi yapamayacaksınız
Kimliğini yenilemeyenler için yolun sonu... Artık para transferi yapamayacaksınız
Bayraktar sinyali vermişti! Elektrik ve doğalgaza 1 Nisan'da zam mı var?
Bayraktar sinyali vermişti! Elektrik ve doğalgaza 1 Nisan'da zam mı var?
Bir bebek bağırsakları ve midesi karın dışında doğdu
Bir bebek bağırsakları ve midesi karın dışında doğdu
Yılmaz Özdil: 'Akın Gürlek mevzusu Özel'e cemaat ve AK Parti tarafından sızdırıldı'
Yılmaz Özdil: 'Akın Gürlek mevzusu Özel'e cemaat ve AK Parti tarafından sızdırıldı'
Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek'ten CHP'ye yakın medyaya Akın Gürlek yanıtı
Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek'ten CHP'ye yakın medyaya Akın Gürlek yanıtı
Metehan Baltacı hakkında tahliye kararı verildi! Savunmasına bakın: Bu iki maça bahis oynadım
Metehan Baltacı hakkında tahliye kararı verildi! Savunmasına bakın: Bu iki maça bahis oynadım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Dünyasının Ortak Mirası Nevruz" kitabının takdim yazısını kaleme aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Dünyasının Ortak Mirası Nevruz" kitabının takdim yazısını kaleme aldı