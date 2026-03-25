İzmir'de ekmek fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar

İzmir'de 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren ekmek fiyatlarına zam geleceği duyuruldu. Zam kararının ardından yeni fiyat listesi de belli oldu. İşte detaylar...

İzmir'de 200 gram ekmeğin satış fiyatı, 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 17,50 TL olarak belirlendi. Daha önce 15 TL olan ekmek fiyatı, yapılan bu düzenlemeyle birlikte yüzde 16,5 oranında artış gösterdi. Vatandaşlar nisan ayının ilk gününden itibaren 200 gramlık ekmeği 17,50 TL ödeyerek satın alacak.

YENİ FİYAT TARİFESİ NİSAN AYINDA BAŞLIYOR

Yeni tarifenin yürürlüğe gireceği tarih, 1 Nisan 2026 Çarşamba günü olarak netleşti. Fırıncıların ve satış noktalarının bu tarihten itibaren güncel fiyat listelerini uygulamaya koyması bekleniyor.

200 gramlık standart ekmek üretiminde uygulanan bu fiyat artışı, İzmir genelindeki tüm ilçelerde eş zamanlı olarak hayata geçirilecek.