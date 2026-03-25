İran ordusu SS Abraham Lincoln uçak gemisini gözüne kestirdi

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, ABD'nin bölgede konuşlandırdığı U nin sürekli gözetim altında olduğunu ve İran'ın füze menziline girmesi halinde hedef alacaklarını ifade etti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral İrani, ABD'nin bölgede konuşlandırdığı USS Abraham Lincoln uçak gemisini hedef almaya devam edeceklerini belirtti.

İranlı general açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Düşman Abraham Lincoln filosunun performansı ve hareketleri sürekli olarak izlenmektedir ve düşman filosu füze sistemlerinin menziline girer girmez İran donanması tarafından ezici saldırıların hedefi olacaktır."

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisinin hedef alındığını ve saldırıdan sonra operasyonel menzilden kaçtığını öne sürmüştü.

ABD ordusu ise uçak gemisinin saldırıya uğradığına dair İran'dan gelen açıklamaların doğru olmadığını iddia etmişti.

Gerald R. Ford uçak gemisndeki şüpheli yangın

ABD Donanmasına ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi onarım için Girit’teki Suda Üssü’ne ulaştı.

Kızıldeniz'de seyreden uçak gemisinin çamaşırhanesinde çıkan yangında 2 kişinin hafif yaralandığı açıklanmıştı.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo'dan 12 Mart'ta yapılan açıklamada, USS Gerald R. Ford'un çamaşırhane bölümünde teknik bir arızadan kaynaklanan yangın çıktığı duyurulmuştu.

İran Silahlı Kuvvetlerinin misillemeleri yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'ndan 16 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada ise Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı yakınlarına gelen ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un tehdit oluşturduğu, Kızıldeniz'deki tüm lojistik ve hizmet merkezlerinin artık İran Silahlı Kuvvetleri için meşru hedefler olarak kabul edildiği ifade edilmişti.

Yangın 30 saat sürdü iddiası

The New York Times gazetesi, "gemideki yangının 30 saatten fazla sürdüğü" iddiasında bulunmuştu. Haberde, yangında, yatakları hasar alan 600'den fazla denizci ve mürettebatın o günden beri yerde ve masaların üstünde uyuduğu belirtilmişti.

Tamirata alındı

ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa-Afrika/Altıncı Filosu tarafından yapılan açıklamada, USS Gerald R. Ford’un Girit Adası’ndaki Souda Deniz Üssü’nde bulunduğu ve tamirat gördüğü doğrulandı.

