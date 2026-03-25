Yılmaz Özdil: 'Akın Gürlek mevzusu Özel'e cemaat ve AK Parti tarafından sızdırıldı'

Gazeteci Yılmaz Özdil, Akın Gürlek'in tapu konusunun, cemaat ve AKP içerisinde Akın Gürlek'e karşı olan bir grup tarafından servis edildiğini öne sürdü. Özdil, tapu konusunun İBB davalarını da gölgede bıraktığını ifade etti.

Yılmaz Özdil, Akın Gürlek'in tapularıyla ilgili ortaya atılan iddiaların cemaat eliyle servis edildiğini ve bunun da AK Parti içerisindeki Akın Gürlek karşıtı bir grubun güç savaşı sebebiyle sızdırıldığını söyledi. Özdil ayrıca gözlerin bu kadar üzerinde olduğu bir ismin (Akın Gürlek), böyle bir usulsüzlüğe kalkışamayacağını ifade etti.

'ORTALAMA ZEKAYA SAHİP HERKES ANLAR'

-Ben Akın Gürlek'in kefili değilim olmam da... Ama ortalama zekanın kefiliyim.

-"Akın Gürlek bu kadar göz önünde olan bir savcıydı. Eşi de hakim. En kritik davalara bakıyor.

-Bu kadar göz önündeyken, ve düzenli olarak devlete mal varlığı bildiriminde bulunması gerekirken bu kadar tapuyu gidip kendi üstüne mi yapacak?

-Ortalama zekaya sahip herkes bunun böyle olmayacağını anlar."



Cemaat ve AK Parti içinden bir grup...

-Peki nedir derseniz. Bence bu meselesinin CHP ve İmamoğlu davasıyla direkt bir ilgisi yok.

-Bence AK Parti içinde Akın Gürlek'i tasfiye etmek isteyen bir grup var.

-Yurt dışında cemaat gazetecilerinin yayınlarından gördüğümüz kadarıyla cemaat de Akın Gürlek'in tasfiye edilmesini istiyor.

-Bu operasyon CHP kullanılarak yapılıyor.

-Aslında bu AK Parti'nin kendi içindeki bir güç kavgası. Akın Gürlek'in görevden alınması sadece CHP'nin istediği bir şey gibi görülüyor.

-Evet Akın Gürlek'in imha edilmesi CHP'nin işine geliyor ama bence burada CHP kullanılıyor.

'İBB DAVALARINI GÖLGEDE BIRAKIYOR'

Gazeteci Yılmaz Özdil, Özgür Özel'in Akın Gürlek'e ait olduğunu iddia ettiği mal varlığı konusunun zamanlama olarak kötü olduğunu ve asıl odak noktası olması gereken İBB davalarını gölgede bıraktığını söyledi.

Yılmaz Özdil, CHP'nin iletişim stratejilerini hedef aldı. Günün asıl konusunun İBB davaları olduğunu ifade eden Özdil, "Bugün ne İmamoğlu ne de diğer tutuklu başkanlar bu konuyu konuşmuyor. Hiçbiri tapuyu gündeme getiriyor. Çünkü bugünün konusu İBB davaları. Odak noktası kayıyor" dedi.

'MİTİNGLER ŞİMDİ BAŞLAMALIYDI'

'Mitinglerin asıl şimdi başlaması lazımdı' diyen Özdil, "Vatandaşa şimdi anlatmak lazımdı. İçeridekilerin hepsi Akın Gürlek mağduru. Bugün başlamalıydı mitingler. Davalar bugün anlatılmalıydı. Ama şimdi tapu meselesiyle odak noktası kayıyor" dedi.