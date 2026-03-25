BIST 13.081
DOLAR 44,36
EURO 51,53
ALTIN 6.509,10
HABER /  GÜNCEL

Ankara'da 'borsa yatırımı' operasyonu: 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında borsa yatırımı ve halka arz vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda, 65 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, borsa yatırımı vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı iddiasına ilişkin operasyon düzenlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin borsa alanında yatırım yaptıklarını ve bu kapsamda halka arz edilecek şirketlerin olduğundan bahisle mağdurlardan para topladıkları mağdurlara küçük yatırımlara kazanç sağlandığı gösterilerek ödemelerini bir süre yaptıkları, daha sonra yüklü miktarlar talep ederek mağdurları dolandırdıkları ve bu işlemlerde birçok şirket hesabının kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda 24 Mart 2026 tarihinden itibaren Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile birlikte gerçekleştirilen operasyonlarda, 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

ÖNCEKİ HABERLER
