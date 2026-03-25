OYAK Denizcilik, İsdemir Limanı'nda yapay zeka destekli vinçleri hizmete alacak

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri AŞ, liman kapasite artırma yatırım programı kapsamında İsdemir Limanı'nda yapay zeka destekli akıllı vinçlerin kurulumuna başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'liman işletmeciliğinde global bir marka olma' vizyonuyla yatırımlarını sürdüren OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri AŞ, Liman Kapasite Artırma Yatırım Programı kapsamında yapay zeka destekli akıllı vinçleri devreye almaya hazırlanıyor.

Bu çerçevede, 2022'de başlatılan yatırım programı kapsamında sipariş edilen iki adet yapay zeka destekli yeni nesil kargo vinci İsdemir Limanı'na indirildi ve devreye alma süreci başladı.

Kurulumu devam eden akıllı vinçler nisan ayı itibarıyla hizmete alınacak. Dünyada sadece Amerika, Çin ve Hindistan'da kullanılan yapay zeka destekli vinçler, Türkiye'de ilk kez kullanılmaya başlanacak.

Dijital dönüşümle üst düzey verimlilik

Yapay zekanın entegre edildiği akıllı vinçlerin OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri AŞ tarafından devreye alınmasıyla Yapay Zeka Tabanlı Kestirimci Bakım Projesi de hayata geçirilmiş olacak.

Yeni nesil vinçlerin kullanımıyla şirket, dijital dönüşüm, teknolojik liderlik ve sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda önemli bir adım atmış olacak.

Yeni nesil yapay zeka destekli vinçlerden anlık olarak toplanan verilerin makine öğrenimi algoritmalarıyla analiz edilmesini sağlayan sistem, arızaları henüz oluşmadan öngörerek operasyonel sürekliliği, iş güvenliğini ve verimliliğini en üst seviyeye çıkarıyor.

Proje, limancılık sektöründe verimlilik ve güvenlik standartlarını yeniden tanımlarken, limanın teknolojik altyapısını ve rekabet gücünü önemli ölçüde artırıyor. İlave bir maliyet kalemi yaratmadan operasyonel verimlilik hedeflerine doğrudan katkı sağlıyor.

Yapay Zeka Tabanlı Kestirimci Bakım Projesi, operasyonel süreklilik ve maliyet avantajı, iş sağlığı ve güvenliği için avantaj ve verimlilik artışı sağlarken, duruş maliyetlerini de azaltıyor.

'İş sağlığı ve güvenliği standartlarımızı en üst seviyeye çıkarıyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Emre Atay, modernizasyon sürecindeki vinçlerini Türkiye'de liman işletmeciliği alanında bir ilk olan yapay zeka entegrasyonuyla donattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

'Bu dijital dönüşüm hamlesiyle sadece operasyonel verimliliğimizi en üst düzeye çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda hayata geçirdiğimiz prediktif (öngörücü) bakım sistemleri sayesinde arıza risklerini en aza indirerek operasyonel maliyetlerimizi en uygun hale getiriyoruz. Projemizin en kritik kazanımı ise yapay zeka destekli denetim mekanizmalarıyla iş sağlığı ve güvenliği (İSG) standartlarımızı en üst seviyeye taşıyacak olmasıdır.'