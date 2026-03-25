Tavukçulukta yaprak dökümü... 40 yıllık dev tavuk markası 'Lades' icralık oldu

'LADES' MARKASI İCRADAN SATIŞTA

Adana’nın ihracat şampiyonu olan 40 yıllık tavuk firması Garip Tavukçuluk, içine düştüğü ekonomik darboğazdan kurtulamayınca 2019 yılında konkordato ilan etti. Mahkeme sürecinin ardından “Lades” markasıyla bilinen şirket iflas etti. Adana 1. Genel İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilana göre, farklı tarihlerde tescil edilmiş ve çeşitli emtialar için geçerli olan “Lades” markasına ait haklar, açık artırma usulüyle satışa sunulacak. Satışa konu markanın toplam muhammen bedeli 42 milyon 395 bin TL olarak belirlendi.