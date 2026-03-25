Tavukçulukta yaprak dökümü... 40 yıllık dev tavuk markası 'Lades' icralık oldu

Türkiye kanatlı eti sektöründe yaşanan finansal darboğaz, dev markaları tasfiye sürecine zorluyor. Daha önce mali yapısını korumak adına konkordato ilan eden Adana merkezli Garip Tavukçuluk, markasını koruyamadı. Şirketin 40 yılı aşkın süredir sofralarda yer alan tescilli markası 'Lades', icra müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı.

Türkiye'de tavukçuluk sektörü peş peşe yaşanan konkordato ve iflas haberleriyle sarsılırken, Adana'nın önde gelen ihracatçılarından Garip Tavukçuluk'a ait ''Lades'' markası icra yoluyla satışa çıkarıldı. Markanın satış için belirlenen tahmini değeri ise 42 milyon 395 bin TL olarak açıklandı.

'LADES' MARKASI İCRADAN SATIŞTA

Adana’nın ihracat şampiyonu olan 40 yıllık tavuk firması Garip Tavukçuluk, içine düştüğü ekonomik darboğazdan kurtulamayınca 2019 yılında konkordato ilan etti. Mahkeme sürecinin ardından “Lades” markasıyla bilinen şirket iflas etti. Adana 1. Genel İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilana göre, farklı tarihlerde tescil edilmiş ve çeşitli emtialar için geçerli olan “Lades” markasına ait haklar, açık artırma usulüyle satışa sunulacak. Satışa konu markanın toplam muhammen bedeli 42 milyon 395 bin TL olarak belirlendi.

