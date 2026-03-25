Koç'un 13 yıllık bekleyişi sona erdi! Turizmin efsane oteli geri dönüyor

1975'te hizmete girerek Antalya turizminin simgelerinden biri haline gelen Diva Talya, 13 yıl süren sessizliğin ardından yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor. İskan süreci tamamlanan otelin, nisan ayı sonunda misafirlerini ağırlamaya başlaması bekleniyor.

Antalya'nın turizm serüveninde bir dönüm noktası olan Divan Talya, kapılarını ilk kez 1975 yılında açarak şehrin ilk 5 yıldızlı oteli unvanını kazandı. Yarım asra yaklaşan geçmişiyle sadece bir konaklama merkezi değil, aynı zamanda Koç Holding’in köklü mirasını temsil eden simge yapılardan biri haline geldi.

Koç Holding'in kurucusu duayen iş insanı Vehbi Koç, 25 Şubat 1996 tarihinde, 95 yaşındayken otelin 609 numaralı odasında hayata veda etmiş ve bu vefattan sonra otel kapanana kadar o oda kimseye verilmeyerek bir anı odası olarak korunmuştur. Bu nedenle otelin Koç Ailesi nezdinde yeri çok özeldir.

Yıllarca süren mahkeme süreçlerinin ardından Mayıs 2013'te kapılarını kapatan 204 odalı otel, 2021 yılında ise tamamen yıkıldı. Koç Holding iştiraki Marmaris Altınyunus tarafından işletilecek yeni otel için 100 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirilirken, yeni otelin inşasında sona gelindi.

NİSAN AYINDA AÇILMASI BEKLENİYOR

Koç Grubu'na bağlı yeni lüks otelin nisan ayının sonu ile mayıs ayının başı itibarıyla yeniden hizmete başlaması beklenirken, modernleştirilmiş otelin Antalya'nın en lüks yerleşim alanları arasına gireceği düşünülmekte.

Premium özelliklere sahip olacak otelin kapasitesine ilişkin net detaylar paylaşılmazken, mart ayının ilk haftasında yapılan iskan başvurusu onaylandı ve şirkete otel için yapı kullanma izin belgesi verildi. Bu belgenin ardından Divan çatısı altında hizmet verecek otel için işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusunun yapıldığı öğrenildi.