Hükümlü ve tutuklulara iyi haber yeni uygulamayı Akın Gürlek paylaştı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kullanıma açılacak e-Avukat uygulamasıyla hükümlü ve tutukluların avukatlarıyla görüntülü görüşebileceğini duyurdu.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm sürecini geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Yargıdaki dijital uygulamalardan birinin de e-Avukat uygulaması olduğunu ifade eden Gürlek, şunları kaydetti:

"Yenilikçi e-Avukat uygulamamızı kullanıma açıyoruz. Hükümlü ve tutuklular, sunulan bu ek imkan sayesinde yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duymadan avukatlarıyla görüntülü görüşebilecek. Görüşmeler, toplam 30 dakika olmak kaydıyla haftada en fazla iki kez yapılabilecek. Yargı hizmetlerinde erişilebilirliği daha da artırarak, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz."

Öldürülen futbolcu Kubilay Kaan'ın annesine skandal teklif! Davadan vazgeçsin diye...
Öldürülen futbolcu Kubilay Kaan'ın annesine skandal teklif! Davadan vazgeçsin diye...
İran'dan kritik Hürmüz Boğazı açıklaması! Saldırıları desteklemeyen ülkeler geçebilecek
İran'dan kritik Hürmüz Boğazı açıklaması! Saldırıları desteklemeyen ülkeler geçebilecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sorun yok
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sorun yok
Macaristan seçimleri öncesi Trump'tan Orban'a destek mesajı
Macaristan seçimleri öncesi Trump'tan Orban'a destek mesajı
Ahmet Minguzzi'nin annesini tehdit eden şüpheli tutuklandı
Ahmet Minguzzi'nin annesini tehdit eden şüpheli tutuklandı
Darphane'den UTTS'deki donanımlar İsrail menşeli iddiasıyla ilgili açıklama
Darphane'den UTTS'deki donanımlar İsrail menşeli iddiasıyla ilgili açıklama
A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası basamaklarının Romanya sınavında: 2 isim kadrodan düşebilir!
A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası basamaklarının Romanya sınavında: 2 isim kadrodan düşebilir!
Gözaltına alınan Burak Elmas'tan ilk görüntü! Hastaneden böyle ayrıldı
Gözaltına alınan Burak Elmas'tan ilk görüntü! Hastaneden böyle ayrıldı
Çankırı'da tır devrildi: 3 kişi yaralandı...
Çankırı'da tır devrildi: 3 kişi yaralandı...
Edirne'de yasa dışı köpek üretimi yapan çiftlik sahibine 2 milyon 144 bin lira ceza
Edirne'de yasa dışı köpek üretimi yapan çiftlik sahibine 2 milyon 144 bin lira ceza
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'e konuk olacak
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'e konuk olacak
İran hediye vermiş! Trump'tan bomba İran savaşı açıklaması: Savaşı kazandık
İran hediye vermiş! Trump'tan bomba İran savaşı açıklaması: Savaşı kazandık