Gözaltına alınan Burak Elmas'tan ilk görüntü! Hastaneden böyle ayrıldı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Galatasaray Eski Başkanı Burak Elmas, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Elmas polis eşliğinde hastaneden ayrılırken görüntülendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakının, toplum yapısının ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

14 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, 14 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu öğrenildi: "Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari."

Burak Elmas hastane çıkışı görüntülendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasının son dalgası kapsamında Narkotik Şube ekiplerince gözaltına alınan Galatasaray Eski Başkanı Burak Elmas ve Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan isimler işlemlerinin yapılması için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burak Elmas polis eşliğinde hastaneden ayrılırken görüntülendi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Tutuklanan İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı! Sorularla terlemiş ve...
Foto Galeri Tutuklanan İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı! Sorularla terlemiş ve... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çankırı'da tır devrildi: 3 kişi yaralandı...
Çankırı'da tır devrildi: 3 kişi yaralandı...
Edirne'de yasa dışı köpek üretimi yapan çiftlik sahibine 2 milyon 144 bin lira ceza
Edirne'de yasa dışı köpek üretimi yapan çiftlik sahibine 2 milyon 144 bin lira ceza
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'e konuk olacak
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'e konuk olacak
İran hediye vermiş! Trump'tan bomba İran savaşı açıklaması: Savaşı kazandık
İran hediye vermiş! Trump'tan bomba İran savaşı açıklaması: Savaşı kazandık
2025 yılı işsizlik oranı belli oldu son 21 yılın en düşük seviyesine indi
2025 yılı işsizlik oranı belli oldu son 21 yılın en düşük seviyesine indi
Pegasus'ta uçuş iptalleri 12 Nisan'a kadar uzatıldı
Pegasus'ta uçuş iptalleri 12 Nisan'a kadar uzatıldı
Dilek İmamoğlu: Basının süreci takip etmesi engelleniyor
Dilek İmamoğlu: Basının süreci takip etmesi engelleniyor
Kuzey Kore lideri Kim'den Rusya açıklaması
Kuzey Kore lideri Kim'den Rusya açıklaması
'Yeni bir adayla yola devam edelim' CHP İmamoğlu'ndan umudu kesti
'Yeni bir adayla yola devam edelim' CHP İmamoğlu'ndan umudu kesti
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1065 kişi gözaltına alındı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1065 kişi gözaltına alındı
ABD Başkanı Trump'ın İran açıklaması sonrası petrol düştü! Brent petrol fiyatı...
ABD Başkanı Trump'ın İran açıklaması sonrası petrol düştü! Brent petrol fiyatı...
Icardi’nin o hareketi olay oldu! Taraftar isyan etti
Icardi’nin o hareketi olay oldu! Taraftar isyan etti