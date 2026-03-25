Pegasus'ta uçuş iptalleri 12 Nisan'a kadar uzatıldı

Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilim ve hava sahası güvenliğine yönelik artan riskler, sivil havacılık trafiğini felç etmeye devam ediyor. Pegasus Hava Yolları, İran ve Irak başta olmak üzere bölgedeki pek çok stratejik noktaya gerçekleştirdiği uçuşların iptal süresini 12 Nisan 2026 tarihine kadar uzattığını duyurdu.

Bölgesel bir savaşın eşiğine gelen Orta Doğu hattında, sivil uçuş güvenliği en kritik başlık haline geldi. Pegasus Hava Yolları operasyonel bir kararla uçuş takviminde kapsamlı bir revizyona gitti. Şirket, güvenlik gerekçesiyle daha önce kısa süreli askıya aldığı seferlerin iptal süresini Nisan ayı ortasına kadar yaydı.

GENİŞ COĞRAFYA, KESİNTİSİZ İPTAL

Pegasus tarafından yapılan resmi açıklamada, iptal kararlarının sadece İran ile sınırlı kalmadığı, Körfez ve Levant bölgesindeki birçok ülkeyi kapsadığı belirtildi. İşte güncellenen uçuş takvimi:

İran ve Irak: Gidişleri 12 Nisan, dönüşleri ise 13 Nisan’ı kapsayan tüm seferler tamamen iptal edildi.

Körfez Hattı: Kuveyt, Bahreyn, Doha, Dammam, Dubai, Abu Dabi ve Sharjah seferleri de 12-13 Nisan tarihlerine kadar durduruldu.

Levant Bölgesi: Amman ve Beyrut uçuşları da aynı güvenlik takvimine dahil edildi.

Riyad İstisnası: Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad için iptal süresi şimdilik 31 Mart gidiş, 1 Nisan dönüş seferleriyle sınırlandırıldı.