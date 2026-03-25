BIST 13.037
DOLAR 44,35
EURO 51,48
ALTIN 6.481,16
HABER /  SPOR

Icardi’nin o hareketi olay oldu! Taraftar isyan etti

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Trabzonspor maçı öncesi özel izin alarak Arjantin’e gitti. İstanbul’a dönüş yapmayan Arjantinli futbolcunun, teknik direktör Okan Buruk’tan ek süre talep ettiği öğrenildi. Victor Osimhen’in yokluğunda takımın en önemli gol ayağı olan Icardi’nin idmanlara katılmaması taraftarlar arasında tartışma yaratırken, sosyal medyada tepkiler de peş peşe geldi.

Abone ol

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Mauro Icardi gelişmesi gündem oldu.

ÖZEL İZİN ALDI

Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin antrenmanda yer almamasının sebebinin özel izin olduğu ortaya çıktı. Arjantinli futbolcunun, izin sürecinde kızlarını görmek için ülkesine gittiği öğrenildi. İstanbul'a dönüş yapmayan Icardi'nin, teknik direktör Okan Buruk'tan ek süre istediği belirtildi.

OSIMHEN'İN YOKLUĞUNDA KRİTİK ROL

Kolundaki kırık nedeniyle ameliyat olan ve sahalardan uzak kalacak Osimhen'in yokluğunda, Galatasaray'ın en büyük gol umudu olarak Icardi öne çıkıyor.

TARTIŞMAYA SEBEP OLDU

Yıldız futbolcunun bu süreçte idmana katılmaması bazı taraftarların tepkisini çekerken, sosyal medyada eleştiriler de gündeme geldi. Bu sezon sınırlı süre almasına rağmen 24 maçta 13 gol atan Icardi, yüksek gol ortalamasıyla öne çıkıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
