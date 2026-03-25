Yasemin Minguzzi'ye tehdit mesajları gönderen şüpheli tutuklandı

Kadıköy’de bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi’ye tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ve bu paylaşımları X platformunda yayınladığı iddia edilen Mehmet Emin U. (34), Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında polis ekipleri, şüphelinin Yasemin Akıncılar Minguzzi’ye tehdit mesajları gönderdiğini ve bu mesajları X platformunda paylaştığını tespit etti. Bunun üzerine Mehmet Emin U., Yalova’da gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan şüphelinin suçlamaları reddettiği öğrenildi. Evinde yapılan aramada bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu. İşlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.