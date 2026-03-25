ABD'li gençlerin savaş sorularına verdiği cevaplar 'pes' dedirtti

Yaz tatilinin keyfini çıkaran Amerikalı gençler, dünyanın gündemini alt üst eden savaş sorularıyla karşılaşınca şaşırtıcı yanıtlar verdi. Ortadoğu'da fitili ateşlenen çatışma tüm dünyayı etkilerken, bir gencin "en büyük sorun yarın giyeceğim bikini" diyebilmesi pes dedirtti.

ABD ile İsrail ve İran arasındaki gerilimin tırmandığı günlerde, Amerikalı üniversite öğrencilerinin dünya siyasetine ilişkin sorulara verdikleri yanıtlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Fox News sunucusu Jesse Watters'ın programı için hazırlanan sokak röportajlarında, yaz tatilini geçiren gençlere güncel gelişmeler ve uluslararası ilişkiler hakkında sorular yöneltildi.  Watters, bu tarz röportajlarıyla uzun süredir tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.

Röportajlarda öne çıkan yanıtlar ise izleyenleri şaşırttı. Bir öğrencinin "Amerika'nın en büyük sorunu, yarın giyeceğim bikini" demesi dikkat çekerken; bir diğerinin "Irak'la savaş çıktı, çok çılgınca" diyerek ülkeyi karıştırması ve başka bir öğrencinin "Ayetullah ismini hayatımda ilk kez duyuyorum" ifadesi kısa sürede viral hale geldi.

Görüntüler, gençlerin genel kültür ve siyasi bilgi düzeyine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Sosyal medya kullanıcıları arasında keskin görüş ayrılıkları oluştu; bir kesim videoyu Amerikan eğitim sistemindeki eksikliklerin somut bir yansıması olarak değerlendirirken, diğerleri içeriklerin seçici kurgu yoluyla yanıltıcı bir izlenim yarattığını öne sürdü.

Söz konusu röportajlar, medya okuryazarlığı ve gençlerin haber takip alışkanlıkları konusundaki tartışmayı da beraberinde getirdi.

