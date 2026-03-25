Tera Grubu'ndan 14 aylık dönem için 16,2 milyar liralık vergi ödemesi

Tera Grubu bünyesinde faaliyet gösteren şirketler, 2025 ile 2026'nın ilk iki ayını kapsayan dönemde 16,2 milyar liralık vergi ödemesi gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, grup şirketlerinin düzenli faaliyetleri ve büyüme performansı ile vergi ödemelerinde de artış yaşandığı belirtildi.

Tera Grubu'nun farklı sektörlerdeki yatırımlarının sürdüğü aktarılan açıklamada, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında yapılan ödemelerin toplamda 16,2 milyar lira seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, şirketlerin operasyonel büyümesi ve finansal faaliyetlerinin genişletildiği, vergi ödemelerinin de şirketlerin ekonomik faaliyet hacmiyle paralel olarak gerçekleştiği anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tera Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Türkiye ekonomisine katkı sağlamanın şirketleri için önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu topraklarda üretmek, yatırım yapmak ve kazandığımızı yine bu ülkeye kazandırmak bizim için bir tercih değil, bir görevdir. Türkiye'nin gücüne inanıyor, milletimizin geleceğine katkı sunmayı sürdürüyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Tavukçulukta yaprak dökümü... 40 yıllık dev tavuk markası 'Lades' icralık oldu
Tavukçulukta yaprak dökümü... 40 yıllık dev tavuk markası 'Lades' icralık oldu
ABD medyası duyurdu: İran ile perşembe günü barış görüşmesi yapılabilir
ABD medyası duyurdu: İran ile perşembe günü barış görüşmesi yapılabilir
OYAK Denizcilik, İsdemir Limanı'nda yapay zeka destekli vinçleri hizmete alacak
OYAK Denizcilik, İsdemir Limanı'nda yapay zeka destekli vinçleri hizmete alacak
A101 deposu BRCGS S&D standardı kapsamında 5. kez AA notu aldı
A101 deposu BRCGS S&D standardı kapsamında 5. kez AA notu aldı
ABD'li gençlerin savaş sorularına verdiği cevaplar 'pes' dedirtti
ABD'li gençlerin savaş sorularına verdiği cevaplar 'pes' dedirtti
İran'dan İsrail'e atılan füzeler Batı Şeria semalarında görüntülendi
İran'dan İsrail'e atılan füzeler Batı Şeria semalarında görüntülendi
Bayramdan sonra bu mesajı aldıysanız aman dikkat!
Bayramdan sonra bu mesajı aldıysanız aman dikkat!
Hükümlü ve tutuklulara iyi haber yeni uygulamayı Akın Gürlek paylaştı
Hükümlü ve tutuklulara iyi haber yeni uygulamayı Akın Gürlek paylaştı
Öldürülen futbolcu Kubilay Kaan'ın annesine skandal teklif! Davadan vazgeçsin diye...
Öldürülen futbolcu Kubilay Kaan'ın annesine skandal teklif! Davadan vazgeçsin diye...
İran'dan kritik Hürmüz Boğazı açıklaması! Saldırıları desteklemeyen ülkeler geçebilecek
İran'dan kritik Hürmüz Boğazı açıklaması! Saldırıları desteklemeyen ülkeler geçebilecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sorun yok
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sorun yok
Macaristan seçimleri öncesi Trump'tan Orban'a destek mesajı
Macaristan seçimleri öncesi Trump'tan Orban'a destek mesajı