A101 deposu BRCGS S&D standardı kapsamında 5. kez AA notu aldı

A101, Antalya Meyve Sebze Deposu ile uluslararası gıda güvenliği standartlarında 5. kez 'AA' notunu korudu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gıda güvenliği ve tedarik zinciri yönetiminde saygın referanslardan biri kabul edilen BRCGS S&D standardı kapsamında denetimini tamamlayan depo, en yüksek derece olan AA notunu korumayı başardı.

Uluslararası kriterlere göre gerçekleştirilen söz konusu denetim, şirketin operasyonel sürekliliğini ve sistemin istikrarlı şekilde sürdürüldüğünü tescilledi.

Taze meyve ve sebzelerin kontrollü koşullarda korunmasını kapsayan standart, ürünlerin tarladan rafa uzanan yolculuğunda güvenliğin kesintisiz şekilde sağlanmasını mümkün kılıyor.

A101, altyapı sayesinde yalnızca ürün sunmuyor, aynı zamanda güven, şeffaflık ve kaliteyi odağına alan yaklaşımı da müşterilere taşıyor.

Şirket, uluslararası standartlarla uyumlu şekilde geliştirdiği operasyonel yaklaşımıyla, gıda güvenliği alanında sektörde dikkati çekmeye ve güven odaklı büyümesini sürdürmeye devam ediyor.