İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Erdoğan'ı övdü Türkçe paylaşım yaptı: Bu şerefli yolu

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Erdoğan'ı övdü Türkçe paylaşım yaptı: Bu şerefli yolu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i kınayan kararlı tutumunun takdire şayan olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabında Türkçe paylaşımda bulunan Pezeşkiyan, "Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yolu, ilahî lütufla birlikte devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD/İsrail ve İran savaşı 26. gününe girerken tarafların karşılıklı saldırıları tüm şiddetiyle sürüyor.

Tahran yönetimi, ABD'nin bölgedeki üslerini ve İsrail'in her noktasını füze ve kamikaze ihalarla vuruyor.

Trump'ın çelişkili açıklamalarının gölgesinde İran'dan "geri adım yok" açıklamaları gelmeye devam ediyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, X platformundaki hesabından Türkçe paylaşım yaptı.

"Bu şerefli yolu, ilahî lütufla birlikte devam edeceğiz"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Erdoğan'ı övdü Türkçe paylaşım yaptı: Bu şerefli yolu - Resim: 0

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, X platformundaki hesabından Türkçe paylaşım yaptı. Pezeşkiyan, "T.C. Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın R.T. Erdoğan’ın saldırgan Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır. Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yolu, ilahî lütufla birlikte devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

