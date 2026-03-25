Türkiye’de elektrikli otomobil sayısı yüzde 92 arttı

TÜİK verilerine göre, Şubat 2026 itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı yıllık bazda yüzde 92 artarak 400 bin sınırına dayandı. Yerli otomobil Togg’un yarattığı ivme ve genişleyen şarj altyapısı, tüketici tercihlerini fosil yakıtlardan sürdürülebilir enerjiye kaydırıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verileri, yollardaki enerji dönüşümünün hız kestiğini değil, aksine vites yükselttiğini kanıtlıyor. Toplam otomobil sayısının 17,5 milyonu aştığı Türkiye’de, elektrikli ve hibrit araçların pazar payındaki istikrarlı yükseliş dikkat çekiyor. Akaryakıt maliyetlerindeki küresel baskı, tüketicileri daha verimli olan elektrikli motor seçeneklerine yönlendiren ana motivasyon kaynağı haline geldi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE REKOR BÜYÜME: %92

Sadece on yıl önce, 2015 yılında Türkiye yollarında yalnızca 565 adet elektrikli otomobil bulunurken, bugün bu rakam devasa bir sıçramayla 395 bin 697’ye ulaştı.

Yıllık Artış: Şubat 2025’te 206 bin olan sayı, bir yıl içinde yaklaşık iki katına çıktı.

Pazar Payı: Toplam otomobil parkı içindeki payı yüzde 2,3 seviyesine yükseldi.

İtici Güçler: Düşük karbon salımı ve yüksek enerji verimliliğinin yanı sıra, yerli otomobil Togg’un yaygınlaşması bu büyümenin lokomotifi oldu.

HİBRİT ARAÇLAR 740 BİN SINIRINI GEÇTİ

Tam elektrikli araçlara geçişte bir "köprü" görevi gören hibrit teknolojisi de popülerliğini koruyor. 2011 yılında Türkiye kayıtlarına sadece 23 adetle giren hibrit otomobiller, bugün 741 bin 149 adetle yollarda temsil ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Evde doğurduğu bebeği araziye gömdü! Bursa'daki vahşette tutuklama
Evde doğurduğu bebeği araziye gömdü! Bursa'daki vahşette tutuklama
Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasının ardından acil durum tedbirleri devreye girdi
Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasının ardından acil durum tedbirleri devreye girdi
Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan Soğuksu Milli Parkı hakkındaki iddialara yanıt
Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan Soğuksu Milli Parkı hakkındaki iddialara yanıt
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria’daki saldırısında 2 Filistinli yaralandı
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria’daki saldırısında 2 Filistinli yaralandı
Dilovası'ndaki fabrika yangını! "7 kişi öldü, vicdan azabı çekmiyor musunuz?" diye soruldu
Dilovası'ndaki fabrika yangını! "7 kişi öldü, vicdan azabı çekmiyor musunuz?" diye soruldu
İsrail Savunma Bakanı Katz planı onayladı! İran ve Lübnan'a yeni saldırılar yolda
İsrail Savunma Bakanı Katz planı onayladı! İran ve Lübnan'a yeni saldırılar yolda
Rusya: Enerji kaynaklarını öncelikle en yakın komşularımıza tedarik edeceğiz
Rusya: Enerji kaynaklarını öncelikle en yakın komşularımıza tedarik edeceğiz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Erdoğan'ı övdü Türkçe paylaşım yaptı: Bu şerefli yolu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Erdoğan'ı övdü Türkçe paylaşım yaptı: Bu şerefli yolu
İBB soruşturması kapsamında Muhittin Böcek'in şoförleri gözaltına alındı
İBB soruşturması kapsamında Muhittin Böcek'in şoförleri gözaltına alındı
MSB duyurdu! Eurofighter için imzalar bugün atılacak
MSB duyurdu! Eurofighter için imzalar bugün atılacak
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 24 ildeki operasyonlarda 88 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 24 ildeki operasyonlarda 88 şüpheli yakalandı
ABD-İsrail-İran savaşında 26. gün! İran'ın savaşı bitirme şartları belli oldu
ABD-İsrail-İran savaşında 26. gün! İran'ın savaşı bitirme şartları belli oldu