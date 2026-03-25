Türkiye’de elektrikli otomobil sayısı yüzde 92 arttı

TÜİK verilerine göre, Şubat 2026 itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı yıllık bazda yüzde 92 artarak 400 bin sınırına dayandı. Yerli otomobil Togg’un yarattığı ivme ve genişleyen şarj altyapısı, tüketici tercihlerini fosil yakıtlardan sürdürülebilir enerjiye kaydırıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verileri, yollardaki enerji dönüşümünün hız kestiğini değil, aksine vites yükselttiğini kanıtlıyor. Toplam otomobil sayısının 17,5 milyonu aştığı Türkiye’de, elektrikli ve hibrit araçların pazar payındaki istikrarlı yükseliş dikkat çekiyor. Akaryakıt maliyetlerindeki küresel baskı, tüketicileri daha verimli olan elektrikli motor seçeneklerine yönlendiren ana motivasyon kaynağı haline geldi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE REKOR BÜYÜME: %92

Sadece on yıl önce, 2015 yılında Türkiye yollarında yalnızca 565 adet elektrikli otomobil bulunurken, bugün bu rakam devasa bir sıçramayla 395 bin 697’ye ulaştı.

Yıllık Artış: Şubat 2025’te 206 bin olan sayı, bir yıl içinde yaklaşık iki katına çıktı.

Pazar Payı: Toplam otomobil parkı içindeki payı yüzde 2,3 seviyesine yükseldi.

İtici Güçler: Düşük karbon salımı ve yüksek enerji verimliliğinin yanı sıra, yerli otomobil Togg’un yaygınlaşması bu büyümenin lokomotifi oldu.

HİBRİT ARAÇLAR 740 BİN SINIRINI GEÇTİ

Tam elektrikli araçlara geçişte bir "köprü" görevi gören hibrit teknolojisi de popülerliğini koruyor. 2011 yılında Türkiye kayıtlarına sadece 23 adetle giren hibrit otomobiller, bugün 741 bin 149 adetle yollarda temsil ediliyor.